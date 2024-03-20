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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب "الريادة": ذكرى العاشر من رمضان ستظل راسخة في عقول ونفوس المصريين

كمال حسنين رئيس
كمال حسنين رئيس حزب الريادة

هنأ كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم والقوات المسلحة المصرية بمناسبة  ذكرى العاشر من رمضان.

وأضاف رئيس حزب الريادة فى بيان صحفى له أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل راسخة في عقول ونفوس المصريين وأن قواتنا المسلحة المصرية قدمت ملحمة وطنية في مواجهة العدوان على الأراضي المصرية من أجل سيادة مصر على أرضها بالكامل وأن وقوف الشعب المصري خلف القوات المسلحة تؤكد عراقة وأصالة الشعب واعتزازه بكل حبة رمل على أرضه.

وأشار كمال حسنين أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية  إلى أنه يجب علينا جميعاً أن نبذل كل غالي ونفيس وأن نعلي من قيمة الإيثار في أنفسنا حتى تحقيق رفعة الوطن ورقيه وأن نعمل جاهدين من أجل بلدنا مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع إسم مصر عالياً بين الدول.

كما وجه رئيس حزب الريادة تحية لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن وقدموا كل غالي ونفيس من أجل أن تنعم مصر ودعا  الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يعم علينا جميعاً بالأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن نحقق أهدافنا في الوصول للجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة التي يحلم بها كل مواطن مصري محب ومخلص لهذا الوطن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية ذكرى العاشر من رمضان كمال حسنين رئيس حزب الريادة

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