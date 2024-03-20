لهذا السبب.. نصف عمال ميناء "إيلات" الإسرائيلي مهددون بخسارة وظائفهم

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية ، اليوم الثلاثاء، عن اتحاد العمال في "إسرائيل" أن نصف عمال ميناء "إيلات" سيفقدون وظائفهم بسبب الهجمات اليمنية في البحر الأحمر.

بدوره، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، أن صاروخ كروز أطلقته جماعة الحوثي من اليمن سقط في منطقة مفتوحة شمال إيلات وانفجر.

وقال جيش الاحتلال إنه لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار، وأنه يجري تحقيقا في الحادث"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنذ بداية الحرب، أطلق الحوثيين في اليمن عدداً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، اعترضتها أنظمة الدفاع الإسرائيلية. وتمت معظم عمليات الاعتراض بعيدًا عن إسرائيل، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الصحيفة في إحدى الحالات ، وبعد الاعتراض الناجح لنظام "هاتس 3"، تم أيضًا إطلاق طائرتين بدون طيار باتجاه مدينة إيلات، وتم اعتراض إحداهما من قبل نظام باتريوت، لكن الأخرى اصطدمت بمدرسة في المدينة، مما أدى إلى أضرار في أحد المباني.