عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. نصف عمال ميناء "إيلات" الإسرائيلي مهددون بخسارة وظائفهم

صدى البلد

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية ، اليوم الثلاثاء، عن اتحاد العمال في "إسرائيل" أن نصف عمال ميناء "إيلات" سيفقدون وظائفهم بسبب الهجمات اليمنية في البحر الأحمر.

بدوره، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، أن صاروخ كروز أطلقته جماعة الحوثي من اليمن سقط في منطقة مفتوحة  شمال إيلات وانفجر.

وقال جيش الاحتلال إنه لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار، وأنه يجري تحقيقا في الحادث"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنذ بداية الحرب، أطلق الحوثيين في اليمن عدداً من الصواريخ باتجاه إسرائيل، اعترضتها أنظمة الدفاع الإسرائيلية. وتمت معظم عمليات الاعتراض بعيدًا عن إسرائيل، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الصحيفة في إحدى الحالات ، وبعد الاعتراض الناجح لنظام "هاتس 3"، تم أيضًا إطلاق طائرتين بدون طيار باتجاه مدينة إيلات، وتم اعتراض إحداهما من قبل نظام باتريوت، لكن الأخرى اصطدمت بمدرسة في المدينة، مما أدى إلى أضرار في أحد المباني.

احتلال الاسرائيلي إعلام إسرائيلية إعلام إسرائيلي إسرائيلي اتحاد العمال البحر الأحمر الدفاع الإسرائيلية الدفاع الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

موضوعات متعلقة

تحت حماية الاحتلال.. اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

وزير دفاع إسرائيل يتوجه لواشنطن الأسبوع المقبل في زيارة رسمية

نتنياهو: لا يوجد سبيل لتدمير حركة حماس في رفح إلا باجتياح بري

الخارجية القطرية: محادثات الدوحة تركز على المساعدات الإنسانية والهدن المقترحة في غزة

لأول مرة منذ 17 عاما.. البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

ادعاءات سخيفة.. الهند ترد على مزاعم الصين حول ولاية أروناشال براديش

ترشيحاتنا

"نزرع له جهاز".. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

ملحمة ومعجزة عسكرية.. إدارة الحوار الوطني عن ذكرى العاشر من رمضان

حرامي محترف| قرار عاجل بحبس عاطل الأزبكية عامين

ميدو يفتح النار على أعضاء اتحاد الكرة آخر 10 سنوات .. تفاصيل

الصحف الكويتية اليوم| بلينكن يزور السعودية اليوم ومصر غدا من أجل هدنة في غزة.. وبايدن: الحرب سببت معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني.. والكونجرس يمنع تمويل الأونروا حتى 2025

"ستكون عبرة لباقي الأغبياء".. روسيا تتوعد فرنسا حال إرسال قوات إلي أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بكام| أسعار كحك العيد 2024.. وهنا ستجده بخصم 40%

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ