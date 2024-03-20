سحر المغربي تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

تقدمت الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، وجميع أعضاء المؤسسة ، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان التي سطرت خلالها قواتنا المسلحة ملحمة بطولية بدماء وشجاعة وبسالة رجالها في سبيل الحفاظ والدفاع عن أمن الوطن واستقراره .

وأكدت الدكتورة سحر المغربي أن نصر العاشر من رمضان تعد ذكرى غالية على كل مصري ومصرية ، فهي ذكرى استرداد الفخر و العزة والكرامة ، وتدعونا إلى التفكير في معاني الحرب والسلام ، وإدراك قيمة السلام الذي ننعم به ونحيا في ظله ، وتذكير بناتنا وأبنائنا بالعبور العظيم .

وأضافت المغربي أننا في حاجة إلى استلهام روح انتصارات العاشر من رمضان والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن ورفعته والتكاتف والبذل والعطاء و أن نتذكر شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن وأناروا بدمائهم الذكية طريق التنمية والبناء ، داعية المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كيد الكائدين لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء وأن يعم الأمن والاستقرار والسلام العالم أجمع .