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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يشدد على ضرورة ضبط ومراقبة الأسعار داخل الأسواق

صدى البلد

أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك توجيهات مشددة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضبط ومراقبة منظومة الأسعار داخل الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان سد احتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب .

وشدد محافظ أسوان، خلال لقائه اليوم مع مسئولي جهاز حماية المستهلك برئاسة عبد الله موسى مدير الفرع الإقليمى للجهاز بأسوان، على ضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية لشن حملات مكثفة للمرور الميدانى على الأسواق والتأكيد على إتاحة السلع الأساسية والإستراتيجية بالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة للمواطنين والأهالي بمختلف المراكز والقرى، مشيراً إلى ضرورة الضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .


وأكد محافظ أسوان على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بشكل دورى بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية لبحث ومناقشة الآليات والإجراءات المطلوبة للتنفيذ والتطبيق العملي لقرارات مجلس الوزراء بشأن إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لإنضباط حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع وضمان الإلتزام بالتخفيضات المحددة فى أسعار السلع الأساسية والحد من الجشع والإحتكار وغيرها الظواهر السلبية لبعض التجار لإستغلال المواطنين.

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