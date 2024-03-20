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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة الدقهلية": منشآت الرعاية الأساسية استقبلت 750 ألف مواطن خلال فبراير

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة في الدقهلية الدكتور شريف مكين

قال وكيل وزارة الصحة في الدقهلية الدكتور شريف مكين إن منشآت الرعاية الأساسية استقبلت 750 ألف مواطن خلال شهر فبراير في وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة.

وذكرت مديرية الصحة في بيان اليوم الأربعاء أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي والاستقبال والتحاليل وتنظيم الأسرة والتطعيمات وصرف الألبان وأعمال المبادرات.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الشهر الماضي شهد تكثيف المرور على المنشآت الصحية كافة لرفع كفاءة العاملين من خلال التدريب علي رأس العمل، ولفت إلى زيادة عدد منشآت التطوير وخدمات الأخصائيين بالعيادات المسائية لتصل إلى 59 منشأة في تخصصات الباطنة والأطفال والنسا والجلدية.
 

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