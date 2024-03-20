زيزو يشارك في مران الزمالك استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن استمرار اللاعب أحمد زيزو في مران الزمالك استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي فيسبوك، "استمرار تأهيل أحمد زيزو في مران الزمالك واللاعب لم يشارك في التدريبات الجماعية".

اقترب أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام مودرنفيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها 31 مارس الجارى.

ويخوض "زيزو" تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم في ظل خضوعه لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج التأهيلى،بسبب معاناته من الإصابة في الكاحل، والتى تعرض لها خلال مباراة الأهلى في نهائى كأس مصر.





وأصبحت فرص زيزو كبيرة في اللحاق بمباراة فيوتشر بعدما بدأ مرحلة التأهيل داخل النادى، حيث أدى اللاعب تدريباتتأهيلية في النادى على هامش التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائى لبطولةكأس الكونفدرالية الأفريقية.