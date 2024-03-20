عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يشارك في مران الزمالك استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر

صدى البلد

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن استمرار اللاعب أحمد زيزو في مران الزمالك استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي فيسبوك، "استمرار تأهيل أحمد زيزو في مران الزمالك واللاعب لم يشارك في التدريبات الجماعية".

اقترب أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام مودرنفيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها 31 مارس الجارى.

ويخوض "زيزو" تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم في ظل خضوعه لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج التأهيلى،بسبب معاناته من الإصابة في الكاحل، والتى تعرض لها خلال مباراة الأهلى في نهائى كأس مصر.


 

وأصبحت فرص زيزو كبيرة في اللحاق بمباراة فيوتشر بعدما بدأ مرحلة التأهيل داخل النادى، حيث أدى اللاعب تدريباتتأهيلية في النادى على هامش التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائى لبطولةكأس الكونفدرالية الأفريقية.

احمد مصطفى زيزو أحمد حسن التدريبات الجماعية الدور ربع النهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية صالة الجيمانيزيوم مباراة فيوتشر مران الزمالك مودرن فيوتشر نهائي بطولة الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

اشتعال النيران في أتوبيس بفيصل عقب اصطدامه بسيارة أجرة.. صور وفيديو

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

ترشيحاتنا

إخماد حريق نشب في أتوبيس نقل عام بمنطقة فيصل |فيديو

الإعلان عن مسابقات اليانصيب في السعودية.. وبيان عاجل لوزارة التجارة

نتنياهو: نستعد لاجتياح رفح لكن الأمر سيستغرق وقتا

"سكر" و"بط" جوائز للفائزين| الدورات الرمضانية في مصر "حاجة تانية".. تفاصيل كوميدية

المنوفية أهل الكرم.. شباب الخير يوزعون وجبات إفطار على المسافرين بالقطارات|شاهد

لعب أطفال وخناقة ستات انتهت بكارثة.. مقتـ.ل شاب في مشاجرة بالوراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطور مفاجئ في أزمة اختفاء الأميرة كيت ميدلتون | ماذا حدث؟

بمكياج لافت.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

في رمضان| موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى بأفريقيا والقنوات الناقلة لها

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ