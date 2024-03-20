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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: توقيع الكشف على 1345مواطنا بالقافلة الطبية بقرية بني عبيد

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه فى إطار التنسيق والتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتنفيذا لخطة القوافل الطبية لمديرية الصحة بالمحافظة، أعلن محافظ الدقهلية انه تم توقيع الكشف الطبى على عدد 1345 مواطنا بالقافلة الطبية التى أقيمت على مدار يومين من أواخر شهر فبراير الماضي بقرية اليوسيفية مركز بني عبيد ، وقرر المحافظ إحالة 43 مواطنا للمستشفيات لاستكمال الإجراءات لتجهيزهم لإجراء عمليات صغري بالعيادات التخصصية و22 مواطنا لاستكمال العلاج علي نفقة الدولة.


جاءت تصريحات “مختار”  بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج أعمال القافلة بالقرية المشار اليها.. وأوضح المحافظ أنه تم توقيع الكشف الطبى للمترددين من خلال 11 من العيادات التخصصية التى ضمتها القافلة شملت والتي شملت تخصصات  (الباطنة -الاطفال - النساء وتنظيم اسرة-  جلدية.- جراحة -  انف وأذن  - رمد -أسنان-  عظام - - معامل تحاليل - أشعات ) وتجدر الاشارة الى أنه تم توافر أصناف العلاج المجانى لجميع التخصصات باجمالي عدد 123 صنف ادوية.

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة تكثيف أعمال تنظيم القوافل الطبية إلى القرى خاصه المناطق الأكثر احتياجا تأكيدا لحرص الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية بالمحافظة و من خلال مديرية الصحة بكافة قطاعاتها الصحية على وصول الخدمة الصحية المتميزة  للمواطنين بالمناطق الريفية الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة. 

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