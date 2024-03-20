جمع فريق العمل مواقف كوميدية.. حسن الرداد يتحدث عن كواليس محارب

أكد حسن الرداد أن كواليس مسلسل “محارب” كانت رائعة وبها الكثير من المحبة بين كل فريق العمل.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد: “كنت أحب أن أذهب إلى لوكيشن التصوير ونضحك على مواقف كثيرة بيننا، وأعتقد أن روح الفريق في اللوكيشن ستظهر من خلال الانسجام في العمل، كما أننا صورنا بعض الفيديوهات الكوميدية التي طرحت على السوشيال ميديا وحققت رد فعل جيدا”.

كشف الفنان حسن الرداد أسباب حماسه لمسلسل محارب الذي ينافس به في موسم رمضان الحالي.



وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" تحمست كثيرا لشخصية محارب، فمنذ قراءة السيناريو وأنا أنتظر خروجها على الشاشة، فهى مكتوبة بحرفية كبيرة وحتى الأدوار الفرعية لها قصة وحكاية تجذب الانتباه، وأقول للجمهور انتظروا عملا قويا، وسعيد بردود الأفعال الأولى على البرومو والأغنية الترويجية للعمل التي اجتاحت السوشيال ميديا".

حققت الحلقة الأولى من مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، الذى يعرض على قناة cbc، ومنصة watch it، نجاحاً كبيراً وتفاعلا كبيراً من رواد السوشيال ميديا، مشيدين بأداء الرداد والممثلين، بالإضافة إلى الأحداث المتسارعة في الحلقة .

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.