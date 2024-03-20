إطلاق حملة لمقاومة الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2024م لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض.

وأكد "مختار"، على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، منوها بأهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، موضحا أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه الدكتور السيد الحسنين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، والذي كشف عن أن أعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس والماعز.

وأضاف أن الحملة مستمرة حتي الانتهاء من تغطية رؤس الماشية المستهدفة بجميع القري بنطاق مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

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