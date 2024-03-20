أستاذ علوم سياسية عن زيارة بلينكن السادسة للمنطقة: لا جديد يذكر

قال عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية، إننا لم نلاحظ حتى الآن أي تغير في الجولات الماضية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة فلا جديد يذكر في هذا الموضوع.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نلاحظ في الفترة الأخيرة والساعات الأخيرة نوع من الحراك المكثف وكأننا نقترب من فكرة هدنة أو صفقة لكن نأخذ حذرنا في هذا الموضوع، حيث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ الهدنة الأولى حتى يومنا هذا لازال هو المراوغ ولا يريد ذلك، حيث أنه يرسل وفدًا للتفاوض في قطر ويرسل وفدًا آخر للتنسيق الأمني في عملية اجتياح رفح، متسائلًا: "أيهما نصدق الوفد المفاوض أو الوفد الذي يبحث عن آلية العملية العسكرية؟".

وأوضح، أن العملية العسكرية في رفح ربما تكون مقدمة للتفاوض، حيث أن نتنياهو يؤمن بفكرة الضغط العسكري على المقاومة وإذا نجحت فكرة الاجتياح لرفح فهو يضع المقاومة بشكل حقيقي في موقف حرج، وفي هذه اللحظة يمكن أن ينتزع منها تنازلات هائلة وربما صفقة بأقل الأثمان، ومن هنا يراهن على ذلك، مشيرًا إلى أن نتنياهو إذا ضغط عليه بشكل حقيقي أمريكيا فهو سيحاول أن يمرر موضوع الصفقة ولكني أستبعد ذلك.

