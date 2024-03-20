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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يعتقل محمود القواسمة القيادي في حماس بمستشفى الشفاء

محمود القواسمة
محمود القواسمة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي و"الشاباك"، اليوم الأربعاء، عن اعتقال القيادي في حركة حماس محمود القواسمة في مستشفى الشفاء بغزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان إن الجيش والشاباك اعتقلا في مستشفى الشفاء محمود القواسمة القيادي في حماس والذي كان متورطًا في اختطاف ثلاثة الشبان الإسرائيليين في عام 2014 على حد قوله.

وأضاف أنه تم إرسال القواسمة إلى قطاع غزة خلال صفقة شاليط ومن هناك عمل على توجيه نشاطات إرهابية لحماس في منطقة يهودا والسامرة ومن بينها عدة عمليات إطلاق نار ارتكبت في الأعوام الأخيرة، وفقًا لإدعائه.

ولفت إلى أنه تم تحويل القواسمة للتحقيق لدى جهاز الشاباك في إسرائيل.

جيش الاحتلال حماس مستشفى الشفاء غزة محمود القواسمة

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