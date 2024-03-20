ما حكم التسمية بـ عبدالرسول وعبدالنبي؟.. مفتي الجمهورية يفاجئ الجميع| فيديو

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية حكم التسمية بـ عبد الرسول و عبد النبي، قائلا:"الاسم الذي تسمى به إنسانا انفصل عن معناه اللغوي إلى المعنى اللقبي بالنسبة لهذا الإنسان".

وأضاف شوقي علام، أثناء حوار مع الاعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج اسأل المفتي، المذاع عبر قناة صدى البلد،قائلاً:" لم يعد في الخاطر أن من اسمه "عبد الرسول" أنه يعبد الرسول، هذا ليس موجوداً أبداً و لا يخطر على بال أحداً"

وتابع:" لقد أصبح لقباً واسماً لهذا الإنسان، ولم يعد على المعنى اللغوي الذي كان قبل ذلك مرادا من إطلاق الاسم على هذا الإنسان"