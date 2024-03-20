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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صراخ وضحك هستيري من الراقصتين «بدرة وجوهرة» بعد رؤية كلب رامز جلال|شاهد

صدى البلد

وقعت الراقصة الاستعراضية بدرة والراقصة الاستعراضية جوهرة، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء.

 

رامز جلال عن بدرة وجوهرة: معانا فخر الصناعة التشيلية والتانية «صاروخ» من موسكو

مفاجأة غير متوقعة بشأن ضحايا رامز جاب من الآخر

 

وبدأ رامز جلال في تنفيذ فقرات المقلب، وبدأت كل من بدرة وجوهرة في الصراخ بعد رؤية الكلب الألماني، ودخلتا في حالة من الضحك الهستيري أثناء تنفيذ المقلب.

 

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

بدرة جوهرة رامز جلال رامز جاب من الاخر اخبار التوك شو

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