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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرشد الأعلى الإيراني يكشف أهداف إنشاء محاور المقاومة في المنطقة

المرشد الأعلي الإيراني
المرشد الأعلي الإيراني

قال المرشد الأعلي الإيراني على خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الأحداث في غزة أظهرت أن ما يسمى بالعالم المتحضر في الغرب، والذي يدعي دعم حقوق الإنسان، يهيمن عليه هذا الظلام. 

وأضاف خامنئي عبر حسابه على منصة إكس: "تم القضاء على أكثر من 30.000 شخص من الأطفال إلى كبار السن في وقت قصير في غزة، ولم يوقفه العالم المتحضر، بل إنهم يساعدون في ذلك".

وأشار إلى أن ما حدث في غزة أثبت شرعية إنشاء جبهة المقاومة، وبين أن تواجد جبهة المقاومة في منطقة غرب آسيا من أهم القضايا الحيوية، وأن هذه الجبهة يجب أن تتعزز يوما بعد يوم.

وتابع: "من الطبيعي أن الأشخاص ذوي الضمير المستيقظ لا يصمتون ويفكرون في المقاومة عندما يرون القمع الذي يمارسه الصهاينة منذ 70 عامًا، وكان الهدف من إنشاء جبهة المقاومة هو مواجهة هذا القمع المستمر للمجرمين الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني ومؤيديهم".

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المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي غزة المقاومة في المنطقة ايران

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