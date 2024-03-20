شوبير: مشكلتي الحقيقية في الحياة إني أكتر واحد بيواجه

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّه لديه من الشعبية في الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم ما يجعله ينجح في الانتخابات في أي وقت.

وأضاف شوبير، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار: "في عام 2019، عندما ودعنا بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرضنا بعد الخسارة من جنوب أفريقيا كنت أنا الوحيد من بين أعضاء اتحاد الكرة الذي قدمت استقالة مكتوبة وفندت فيها كل الأسباب، لأنني كنت مستقيلا قبلها بأيام".

أحب المواجهة

وتابع الإعلامي الرياضي: "مكنتش عاوز أغسل ايدي، مش أحمد شوبير اللي يغسل ايده، مشكلتي الحقيقية في الحياة إني أكتر واحد في الدنيا بيواجه، فأنا أحب المواجهة والصراحة والاعتراف بالخطأ".