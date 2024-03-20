معهد بحوث البساتين يختتم برنامجا تدريبيا عن أقسام الفاكهة والزينة

يختتم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية فعاليات البرنامج التدريبى لطلاب قسم الانتاج النباتي لكلية الزراعة جامعة القاهرة لعدد ٢٠٠ طالب وطالبة والذي اقيم خلال الفترة من ٢٥ فبراير حتى ٢٠مارس ٢٠٢٤ بمعهد بحوث البساتين ، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود حمودة مدير معهد بحوث البساتين ، و الدكتور رمضان محمد وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب والدكتور الفونس جريس زاخر وكيل المعهد لشئون الإنتاج.



وفي هذا الإطار قال الدكتور ايمن حمودة مدير معهد البساتين انه تم اختتام فغاليات البرنامج التدريبى للطلاب فى اقسام الفاكهة المختلفة والزينة بمقر معهد بحوث البساتين بالجيزة وكذلك اقسام بحوث الخضر بالدقى من الأقسام المعنية (قسم محاصيل الخضر خضرية التكاثر -قسم محاصيل الخضر خلطية التلقيح -قسم محاصيل الخضر ذاتية التلقيح -قسم النباتات الطبية والعطرية



مؤكدا أن هذه التدريبات فرصة لتنمية مهارات وقدرات الطلاب فى المجال الزراعى وريادة الأعمال وربط الدراسة بسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين و تسخير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب والخريجين من أجل خلق جيل قادر على تطوير المجالات الزراعية.