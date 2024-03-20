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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إفريسكيم بنك يعلن فتح مكتب لتنمية الصادرات الإفريقية في كيجالي

إفريسكيم بنك
إفريسكيم بنك

افتتح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك،  مكتب صندوق تنمية التصدير في أفريقيا FEDA  في العاصمة الروندية كيجالي، للتصدي لفجوة تمويل التجارة داخل القارة الأفريقية والمقدرة بـ 110 مليارات دولار.

 

وقال الدكتور بينديكت أوراما، رئيس البنك في تصريحات له، علي هامش الحفل بحضور إيدوارد نجيرينتي، رئيس وزراء رواندا، إن  هناك إلتزاما بتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوي القارة السمراء، من خلال دعم استراتيجية 2063 للاتحاد الأفريقي التي تولي أهمية كبيرة لتحويل اقتصادات أفريقيا وتسريع النمو الاقتصادي على القارة.


وشدد على أنه على الرغم من الثروات الهائلة في القارة الأفريقية والأسواق المتجاورة، إلا أنها تعاني من أدنى مستويات التجارة داخل الإقليم في العالم، مضيفًا أن حصة القارة من القيمة المضافة لا تزال الأدنى عبر العديد من المنتجات والسلع بسبب قيمة الإضافة غير الأمثلة.

 

أضاف أن " فيدا" تسعى لإضافة مجموعة المؤسسات التي تساعد أفريقيا في خلق قاعدة رأس مالها الخاصة للتنمية. من خلال التركيز على توفير رأس المال طويل الأمد والصبري المستهدف لجميع الفئات، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة، وعبر القطاعات الديناميكية للقيمة المضافة، والخدمات، والتكنولوجيا، فإن فيدا مستعدة لدفع تنمية أفريقيا تحت رؤية جديدة لمسارات النمو غير المتسلسلة، القائمة على القطاع الخاص الدينامي.

أفريكسيم بنك التصدير في إفريقيا اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد الإفريقي Finance Real Estate

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