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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

يوفر 30% من مياه الرى .. زراعة قطن جيزة 97 لأول مرة بالشرقية

صدى البلد

 نظمت مديرية الزراعة  بمحافظة الشرقية أول ندوة للنهوض بزراعة القطن بمحافظة الشرقية ، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة السيد القصير  بضرورة الاهتمام  والنهوض بمحصول القطن المصري، وبرعاية محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب وتوجيهات الدكتور عادل عبد العظيم  رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت أشراف الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن .


وصرح الدكتور مصطفي عمارة المتحدث الاعلامي لمعهد القطن بأن هذه الندوة تعتبر أول ندوة إرشادية لمزارعي القطن في محافظة الشرقية بهدف الاستعداد لموسم زراعة القطن 2024/2025، ونقل التوصيات الفنية المثلى للقطن مع القاء الضوء على جهود وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعى القطن.


في بداية الندوة رحب المهندس صلاح خضر بالحضور والمنصة ، وأوضح جهود وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن فى إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة إلى جانب المحافظة على إنتاج أعلى درجات النقاوة الوارثية للتقاوى ليحصل المزارع على أعلى إنتاجية من الفدان، مؤكدًا أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية وأشار الى دور منظومة التسويق الجديدة التى ساهمت فى حصول المزارع على افضل وأعلى سعر.

وتحدث الدكتور مصطفى عرابى استاذ تربية الأصناف بمعهد القطن  عن الصنف الجديد سوبر جيزة ٩٧ والمقرر زراعته هذا العام لاول مرة في محافظة الشرقية بمراكز (ديرب نجم-منيا القمح-الزقازيق-بلبيس)، وهو من طبقة أصناف طويلة التيلة للوجه البحري، وعن المساحات المتوقع زراعتها، وانه سوف يتم توفير البذور خلال الفترة القادمة لهذا الصنف، وانه مبكر النضج ويوفر كمية المياه المستهلكة للري بما يعادل 30%، ويعطي محصول ومعدل حليج عالي.

كما تحدث الدكتور مصطفى عمارة استاذ المعاملات الزراعية عن أهمية الإخلاء المبكر للمحصول الشتوى وخدمة الأرض مبكراً، إلى جانب الاهتمام بالزراعة فى المواعيد المناسبة وذلك حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية، كما أشار إلى الاهتمام بالخف والتسميد والرى فى المواعيد المناسبة، وأكد علي ضرورة الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، وتحدث عن أهمية توعية المزارعين باتباع طرق الوقاية من الإصابة باى آفات وحشرات مرضية فور ظهورها لكى لا يتم انتشارها فى صورة وباء لبقية المحصول.

 

إعلان سعر الضمان

ونوه عمارة الي أهمية اعلان سعر الضمان فى هذا التوقيت المناسب قبل بداية الزراعة وهو (10,000 جنيه) لأقطان الوجه القبلى و(12,000 جنيهًا)لأقطان الوجه البحرى، وأشار إلى أن منظومة القطن الجديدة  تهدف إلى مواجهة السلبيات التي كانت موجودة من قبل، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة،

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة وجري حوار مفتوح مع الحاضرين حول النهوض بمحصول القطن والاستفسارات عن الصنف الجديد وكيفية التعامل معه طوال موسم النمو.

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