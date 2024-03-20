أمين عام الناتو يجري مباحثات غدا مع رئيس وزراء البرتغال في بروكسل

يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، غدا الخميس، رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسبما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو، لن يتحدث المسئولان مع الصحفيين أو وسائل الإعلام، إلا أنه من المتوقع أن تتناول المحادثات المشتركة أحدث التطورات على الساحة العالمية، لاسيما فيما يتعلق بالهجمات الروسية على أوكرانيا.

جدير بالذكر أن البرتغال، عضو قديم في حلف شمال الأطلنطي منذ عام 1949، وتشارك في العديد من التدريبات والمهام العسكرية للحلف.