للضغط على الحركة.. رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد بمواصلة استهداف قادة حماس

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن قوات الاحتلال ستواصل استهداف قادة حماس؛ لممارسة مزيد من الضغوط على الحركة.

وأجرى هاليفي، زيارة، لقوات الاحتلال في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في وقت سابق من اليوم، وأخبرهم أن العملية تلحق الضرر بقيادة حماس، وتضغط على الحركة فيما يتعلق بصفقة رهائن محتملة.

وأضاف هاليفي: "حتى الآن النتائج جيدة، ولكن انظروا، نحن نستهدف كبار المسؤولين".

وأشار إلى استهداف مروان عيسى، واعتقال مسؤولين كبار، لافتًا إلى أن "هذا مهم جدًا للضغط على حماس، ومن المهم جدًا الضغط على المفاوضات أيضًا".