خسارة وانسحاب 3 مصريين من نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية بمنافسات التنس

خسر بطل التنس المصرى محمد صفوت أمام التونسى معز الشرقى بالدور النصف النهائي بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالعاصمة الغانية "اكرا" بمنافسات فردى الرجال.

محمد صفوت خسر بمجموعتين دون رد بواقع 6-7 و6-7.

وتغلب محمد صفوت فى الأدوار السابقة على لاعب من توجو بالدور الـ64 وكينيا بالدور الـ32 وكينيا بالدور الـ16 وبروندى بربع النهائى.

وفى منافسات زوجي السيدات، انسحب الثنائى ميار شريف ولميس الحسين من مباراة النصف النهائى… وكان المقرر أن يواجه الثنائى زوجي كيني بهذا الدور.

وتغلب الثنائى فى الأدوار السابقة على غانا بدور الـ16 وعلى زيمبابوى بربع النهائى.

ويواجه الزوجى الكينى فى الدور النهائى الفائز من مواجهة الثنائى المصرى ساندر سمير وميرنا رفعت وزوجى نيجيري بالدور النصف النهائى.