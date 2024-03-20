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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول سابق بالحلف يكشف شرط الناتو للعضوية الكاملة لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبى

حلف الناتو
حلف الناتو

قال نيكولاس ويليامز، المسئول السابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بشكل أساسي ورسمي أو قانوني ليسا مرتبطين، لكن العضوية لها كثير من أوجه التشابه، حيث إن هناك الكثير من العوامل والقواسم المشتركة وبعض الأهداف المتشابهة، حتى إن هناك بعض الأهداف أيضًا مختلفة.


وأضاف ويليامز، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أن حلف الناتو في هذا الشأن لا يرغب في أن تكون أوكرانيا عضوًا كاملًا قبل انتهاء الحرب، بسبب أن الناتو سوف يخوض هذه الحرب.


وأوضح، أن الذين خارج الاتحاد الأوروبي ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، تحث الاتحاد الأوروبي على فتح أبوابه في أقرب وقت ممكن لأوكرانيا وبعض دول غرب البلقان ليكونوا أعضاء بالاتحاد الأوروبي.

نيكولاس ويليامز حلف شمال الأطلسي الاتحاد الأوروبي الناتو حلف الناتو

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