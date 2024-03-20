صابرين: مصر ولادة وأحمد داش وعصام عمر ناجحان بشكل جيد

تحدثت الفنانة صابرين عن كواليس مشاركتها في مسلسل مسار إجباري والذي يذاع على القناة الأولى ومنصة "واتش ات".

وقالت صابرين خلال مداخلة هاتفيو مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية" أنها رفضت الكثير من الاعمال الفنية خلال ال 4 سنوات الماضية.

وتابعت صابرين قائلة:" اول ما تعرض علي سيناريو مسلسل مسار اجباري وقرأت أول 3 حلقات حبيته".

الجمهور

وأشارت الفنانة صابرين إلى أنها لا تقدم ولا تقبل تقديم إي عمل فني إلا إذا كانت ترى أن الشخصية التي ستقدمها سيصدقها الجمهور.

وعن بطولة الفنان احمد داش وعصام عمرو لمسلسل مسار اجباري قالت الفنانة صابرين: احنا اتعلمنا كتير ولازم نعرف أن مصر ولادة وأحمد داش وعصام عمر ناجحين جدا".