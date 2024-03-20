رأس خنزير .. شوبير يكشف حقيقة أعمال السحر في المنتخبات والأندية الأفريقية

كشف الاعلامي الرياضي أحمد شوبير حقيقة حفرة مباراة مصر والجابون معقبا:" انا حضرت المباراة دي".

وأوضح شوبير خلال حواره مع برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة أنه أشيع آنذاك أن الاشقاء في الجابون قاموا بحفر حفرة في ملعب المباراة وقاموا بدفن رأس خنزير كنوع من أنواع السحر.

ونفى أحمد شوبير هذا الامر تماما قائلا:" كلنا نفينا الأمر ده قبل كده لكن الناس لسه بتتكلم فى موضوعات زي كدة".

كرة القدم

واستبعد الاعلامي أحمد شوبير أن يقوم الأشقاء في الدول الافريقية بأعمال سحر في مباريات كرة القدم ورغم ذلك الجماهير تتناقل مثل تلك الاحاديث.

وأوضح أحمد شوبير أن الاشقاء في افريقيا لهم طقوسهم وأغانيهم ورقصاتهم الخاصة خلال حضورهم المباريات ولكن ذلك لا يعني أنهم يقومون باعمال السحر.