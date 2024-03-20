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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقاء الخميسي: إنتصار بتفتى وبتتكلم كتير

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

كشف الفنانة لقاء الخميسي تفاصيل أزمتها مع الفنانة انتصار بعد مسلسل راجل وست ستات.

وأوضحت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار قائلة: “ علقتنا كانت جيدة بس هي بتتكلم كتير، وطول الوقت بتفتي”.

مكنتش بطلة

وأشارت لقاء الخميسى إلى أنها طلبت عدم مراسلتها بخصوص ما تقوله عنها الفنانة أنتصار، معقبة:" هى على طول بتقول لقاء الخميسي مكنتش بطلة راجل وست ستات".

 وتابعت:" بتقول انا عايشة على دور فين العيب، لو عملت دور بين 30 او 40 دور زي راجل وست ستات، يمكن عايزة تطلع تريند وانتصار نكاشة ولما بشوفها بنسلم على بعض عادي، ومش هعاتبها، لان لو عاتبتها يبقى كلامها صح، وده مش حقيقي،  بس انا منجرحتش ومش فارق لي، وكلنا في مسلسل راجل وست ستات ابطال".


برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان.

 

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