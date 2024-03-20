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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الأوقاف الفلسطيني: حكومة الاحتلال تحاول السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي

الدكتور حاتم البكري،
الدكتور حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني

 

قال الدكتور حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن سياسة الاستيطان التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية الحالية والأخرى المتعاقبة على احتلال فلسطين منذ عام 1967 هي قرارات تصب كلها في نفس الخانة، وهي السيطرة الشمولية على الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الوجود الفلسطيني أو على أقل تعديل التضييق بشكل كبير جدا على المواطن الفلسطيني.

وأضاف "البكري"، خلال مداخلة، ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه لم يعد هناك أرض ممكن أن يكون عليها المواطن الفلسطيني، والمدن الفلسطينية محاطة من كل جوانبها بالطرق الالتفافية والأحزمة الاستيطانية التي تحيط بمدن الضفة الغربية والمدينة المقدسة بالقدس الشريف، حيث إن هناك تغولا استيطانيا لم يسبق له مثيلا.

وأشار إلى أنه في كل يوم هنالك قرار صادرة عنها هذه الحكومة الاحتلالية كما صدر من الحكومات السابقة لكن هذه الحكومة أصدرت قرارات كبيرة وكثيرة ومتتالية، والتي تصب في خانة واحدة وهي محاولة السيطرة الشمولية على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، حتى لا تقام دولة فلسطينية في المنظورين القريب والبعيد.

حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني الاستيطان الحكومة الإسرائيلية فلسطين

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