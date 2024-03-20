عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقاء الخميسي: ابني خلاني أعيط 3 أيام.. وموافقة على عروض السعودية بشرط|فيديو

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

عبَّرت الفنانة  لقاء الخميسي عن حبها للنجاح وتمنيها لعمل أفلام غنائية قائلة: “عندي شهوة للايس كريم وشراء اللبس والنجاح من حقي لاني تعبت وابتديت من الصفر وحلم حياتي اعمل حاجة غنائية زيها زي افلام برا، ولو اتعرض عليا في السعودية عمل هوافق بس شرط ”حاجة جامدة"، وده في أي حتة في العالم من شرط السعودية، ياريت في مصر".

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "بخاف من الحسد، ومبركزش في حاجات وحشة، عمري ما اتمنيت إني أعمل دور حد، كل مرة اشوف أدوار زمايلي أقول عاملين الدور حلو، لاني لو مشفتش اللي عندي هيروح مني".

معظم غضبي 

وأضافت لقاء قائلة: "كان عندي غضب بس بعد الرياضة الدنيا هديت شوية، معظم غضبي مع ابني الكبير، عمري ما اتنرفزت في الشغل، مبحسش بنفسي، وبحدف حاجات على اللي قدامي ولما مسكني من دراعي مرة عيطت 3 ايام، وبعدها اوسا زوجي خلاه يجي يعتذر، وهو حبيبي جدًا، وزوجي عمره ما اتعصب وهينقطني بهدوءه، ووجهة نظره بيقول ان لو زعقنا نقنع الناس ازاى، يبقى نتكلم بالهدوء". 

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

 

الإعلامية أميرة بدر السعودية الفنانة لقاء الخميسى برنامج أسرار شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

مليارات الدولارات .. قطاع الغاز يكشف عن بشائر للمصريين

قرار جديد للمحكمة بشأن إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه شهريا لتوأم زينة

ترشيحاتنا

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 21-3-2024

سرق قضبان السكة الحديد.. موظف يواجه الحبس والغرامة 20 ألف جنيه| بالقانون

نص دستة أهداف| الأهلي 2008 يقسو على الإسماعيلي في عقر داره

منتخب مصر الأولمبي يفوز على الإمارات في بطولة غرب آسيا

موقع أمريكي: الجنيه المصري يواصل التعافي أمام الدولار

عجائب قيام الليل في رمضان.. معجزة لمن كانت له حاجة عند الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم.. نادين نجيم تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

عمرها 60 عامًا.. شاهد أول سيارة لامبورجيني في العالم

أجملهن نسرين طافش ونرمين الفقي.. فنانات تألقن بالقفطان والعبايات في رمضان

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ