لقاء الخميسي: ابني خلاني أعيط 3 أيام.. وموافقة على عروض السعودية بشرط|فيديو

عبَّرت الفنانة لقاء الخميسي عن حبها للنجاح وتمنيها لعمل أفلام غنائية قائلة: “عندي شهوة للايس كريم وشراء اللبس والنجاح من حقي لاني تعبت وابتديت من الصفر وحلم حياتي اعمل حاجة غنائية زيها زي افلام برا، ولو اتعرض عليا في السعودية عمل هوافق بس شرط ”حاجة جامدة"، وده في أي حتة في العالم من شرط السعودية، ياريت في مصر".

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "بخاف من الحسد، ومبركزش في حاجات وحشة، عمري ما اتمنيت إني أعمل دور حد، كل مرة اشوف أدوار زمايلي أقول عاملين الدور حلو، لاني لو مشفتش اللي عندي هيروح مني".

معظم غضبي

وأضافت لقاء قائلة: "كان عندي غضب بس بعد الرياضة الدنيا هديت شوية، معظم غضبي مع ابني الكبير، عمري ما اتنرفزت في الشغل، مبحسش بنفسي، وبحدف حاجات على اللي قدامي ولما مسكني من دراعي مرة عيطت 3 ايام، وبعدها اوسا زوجي خلاه يجي يعتذر، وهو حبيبي جدًا، وزوجي عمره ما اتعصب وهينقطني بهدوءه، ووجهة نظره بيقول ان لو زعقنا نقنع الناس ازاى، يبقى نتكلم بالهدوء".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.