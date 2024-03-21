لقاء الخميسي: أنا ممثلة من قبل خالد سليم وحقي أحط اسمي قبله|فيديو

علقت الفنانة لقاء الخميسي على أزمتها مع الفنان خالد سليم فى أحد المسلسلات قائلة: "كان حقي أحط اسمي قبل خالد سليم، لأنى أقدم منه فى التمثيل ومضيت من غير ما أعرف إن خالد سليم هو اللي رشحني".

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "خالد سليم نجم كبير ومطرب ومغني جامد، لكن أنا أصلي ممثلة، خالد عشرة ومتجوز صاحبتي".

راجل وست ستات

وتابعت:" بقالي سنتين مريحة بفصل، ومش معناه اني مبحبش شغلي، شغلي في راجل وست ستات 11 سيزون مش كسل، لكن اخدت رأي اقرب الناس ليا وقالولي كملي، لكني كنت ضد اني اعمل اكتر من 3 سيزون، وشايفة اني اخد وش القفص وانطلق".



وأضافت لقاء قائلة: "كبريائي ذكاء عشان مخسرش حاجات في شغلي واضايق، ومخسرتش كتير، وبحب اشوف نفسي مهمة لاني فعلا مهمة، مبطلبش كتير في الأعمال، ومبحبش حد يعتبرني مش موجودة".



