لإبرام اتفاق تحكيمي بشأن طابا..مفيد شهاب يكشف كواليس عملية التفاوض مع إسرائيل|فيديو

أكد الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أن الوفد المصري دخل في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لإبرام اتفاق تحكيمي بشأن طابا.



ولفت مفيد شهاب في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الدولة المصرية كان لديها نماذج لاتفاقيات التحكيم أعدته الأمم المتحدة لإرشاد الدول التي بها خلافات حدودية، مؤكدا أنه تم إجراء مفاوضات صعبة مصر وإسرائيل بين لمدة 9 أشهر على 11 مادة.



وأوضح عضو اللجنة القومية، أنه تم كتابة مذكرات قانونية بين مصر وإسرائيل ويتم تبادلهما بعد شهرين في مقر المحكمة الدولية والتعليق عليهما، مضيفا أنه بعد شهرين بدأت مرحلة المرافعات الشفهية بعد اختيار عدد من المحامين لمدة محددة متساوية مع الطرف الآخر بين مصر وإسرائيل.

وأشار إلى أن مرحلة شهادة الشهود تبدأ لكل طرف ثم تبدأ مرحلة انتقال المحكمة على الطبيعة لترى العلامات المختلف عليها لتحدد قرارها، على أن يصدر حكم المحكمة الدولية بموافقة أغلبية هيئة المحكمة، مؤكدا أن كل المسائل الإجرائية تم الاتفاق عليها بعد 9 أشهر من التفاوض في سبتمبر 1985.



ونوه بأن أهم بند في اتفاق التحكيم هو الاتفاق على اختيار هيئة التحكيم وكل طرف يختار عضو من جنسيته، مشيرا إلى أن مصر اختارت الدكتور حامد سلطان، أستاذ القانون الدولي ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة ومستشار قانوني للحكومة وشيخ القانونيين الدوليين، بينما اختارت إسرائيل محكمة اسمها روث أستاذة قانون دولي.



وكشف أن الدكتور وحيد رأفت، أستاذ القانون الدولي نصح الفريق المصري، بأن يكون هناك 3 محكمين لتجنب الخطأ أو التهديد وحتى لا يكون مصير القضية معلق على شخص واحد، لافتا إلى أن إسرائيل رفضت في البداية أن يكون عدد المحكمين 5 حتى لا تتحمل مكافأتهم أو أي أعباء مالية أخري، حتى نجحت مصر أخيرا في إقناع إسرائيل بأن يكون عدد المحكمين 5 أعضاء.