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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفيد شهاب: حدود مصر مع إسرائيل عبارة عن قاعدة أسمنتية وفلنكة حديد.. فيديو

الدكتور مفيد شهاب
الدكتور مفيد شهاب

روى الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، كواليس انضمامه إلى الوفد المصري المكلف بالتفاوض لاسترداد طابا.


وقال مفيد شهاب في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أمس الأربعاء، إنه تم استدعاءه من الكويت للانضمام إلى الوفد المصري المكلف بالتفاوض لاسترداد طابا برئاسة الراحل الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية الأسبق.
وأضاف أنه بعد عام عرض الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية على الرئيس الراحل مبارك تشكيل لجنة قومية لاسترداد طابا، موضحا أن الرئيس الراحل مبارك رحب بفكرة تشكيل لجنة قومية لاسترداد طابا.

الرفض الإسرائيلي يبدأ عندما يتم نقل الموافقة من الخريطة إلى الأرض


ولفت إلى أن الرئيس الراحل مبارك طلب إعداد مشروع قرار ووضع كل الخبرات ذات الصلة بتحديد الحدود، مضيفا أن الخلاف بين مصر وإسرائيل على مواقع علامات الحدود على الأرض ولم يكن هناك خلافا على الحدود الدولية الشرقية بين مصر وإسرائيل.


وأوضح مفيد شهاب، أن الرفض الإسرائيلي يبدأ عندما يتم نقل الموافقة من الخريطة إلى الأرض، مشيرا إلى أن الحدود المصرية مع إسرائيل عبارة عن قاعدة أسمنتية وفوقها «فلنكة حديد» مرقمة.


وأردف أن اللجنة القومية لاسترداد طابا ضمت عسكريين ودبلوماسيين وأساتذة قانون وتاريخ وجغرافيا عددها 24 عضوا من مختلف التخصصات، مؤكدا أن اللجنة القومية ظلت تمارس عملها في المرحلة التحضيرية حتى صدور الحكم باسترداد طابا.

طابا مفيد شهاب الوفد المصري الرئيس الراحل مبارك إسرائيل

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