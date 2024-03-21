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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لماذا اقترحت أمريكا أن تكون إدارة طابا بين مصر وإسرائيل..مفيد شهاب يكشف|فيديو

الدكتور مفيد شهاب
الدكتور مفيد شهاب

أكد الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أن المحكمة الدولية حددت يوم 29 سبتمبر 1988 لإصدار الحكم في استرداد طابا بعد إنهاء كل المراحل السابقة للجلسات، مضيفا أن المحكمة أكدت أنها ستعلن الحكم باسترداد طابا في جلسة علنية.

 أمريكا اقترحت أن تحصل إسرائيل على الجزء الأقرب لها في طابا


وأضاف الدكتور مفيد شهاب، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الراحل مبارك وجه دعوة لاجتماع عاجل لمجموعة من الوزراء وأعضاء لجنة التفاوض لاسترداد طابا، موضحا أن الرئيس مبارك شرح  في الاجتماع أن السفير الأمريكي بالقاهرة أبلغ الدكتور أسامة الباز أن لديهم معلومات سرية بأن هيئة التحكيم ستصدر الحكم لصالح إسرائيل بأن طابا ليست مصرية.
وتابع الدكتور مفيد شهاب، أن السفير الأمريكي بالقاهرة قال إن الرأي العام المصري مشحون بدرجة عالية وإذا صدر الحكم بأن طابا إسرائيلية سيكون رد الفعل عنيف وهذا ليس في صالح النظام، مؤكدا أن أمريكا اقترحت أن تكون إدارة طابا مشتركة بين مصر وإسرائيل أو تكون تحت إدارة دولية ولا تخضع لسيادة أحد.
وأشار الدكتور مفيد شهاب، إلى أن أمريكا اقترحت أن تحصل إسرائيل على الجزء الأقرب لها في طابا ومصر تحصل على الجزء الأقرب لها في طابا، مبينا أن أمريكا اقترحت الحل الوسط  في إدارة طابا حتي تمنع نجاح مصر في هزيمة إسرائيل أمام المحكمة الدولية.

طابا مفيد شهاب المحكمة الدولية استرداد طابا إسرائيل

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