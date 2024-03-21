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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي عن تصريحات حسام حسن بشأن إصابة مصطفي شلبي : غير دقيقة

صدى البلد

علق الإعلامي ابراهيم عبد الجواد علي تصريحات حسام حسن بشان إصابة مصطفى شلبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب ابراهيم عبد الجواد: تصريحات حسام حسن كانت غير دقيقة .
 

وقال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني إنه فوجئ بإصابة مصطفى شلبي لاعب الزمالك بعد استدعائه لقائمة الفراعنة بدلاً من حسين الشحات لاعب الأهلي.

وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوزيلندا:" مصطفى شلبي يعاني من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع الزمالك في بطولة الدوري، رغم إنه عائد من الإصابة في وقت سابق".

 

إصابة مصطفى شلبي

وواصل حسام حسن تصريحاته قائلًا: مصطفى شلبي مصاب وليس جاهزًا بنسبة 100%، ويخضع لتدريبات تأهيلية، بالإضافة إلى تعرض اللاعب لـ دور برد وسخونية".

 

وواصل:" أصريت على المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر لأن البطولة قوية ومهمة للمنتخب، البطولة تُمثل لنا استعداد أمثل لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم".

مصطفى شلبي حسام حسن حالة مصطفي شلبي تصريحات حسام حسن

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