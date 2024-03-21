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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يحتفل بوالدته في عيد الأم

صدى البلد

احتفل نجم الأهلي إمام عاشور بمناسبة عيد الأم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

و نشر إمام عاشور صورة برفقة والدته و علق قائلا : امي حبيبتي و روحي كل سنة و انتي طيبة ياحبيبتي و دايما معايا ربنا يخليكي ليا.

وقررت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر التي تقام في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.


جدير بالذكر أن سبب تأجيل المباراة هو ازدحام جدول مباريات الدوري الممتاز، ومشاركة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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