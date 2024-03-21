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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محدش يضغط عليه ... شوبير يوجه رسالة غاضبة بشأن حسام حسن

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد شوبير  على طريقة حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر ونيوزيلندا  ووجة رسالة هامة قبل أول مباراة ..

وقال شوبير: طريقة حسام حسن فيها حاله من الهدوء و الثقة،وياريت محدش يضغط علي حسام حسن و خلية يشوف شغلة براحته.

ويواصل منتخب مصر يخوض تدريبه بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن خلال التدريب المقام بإستاد مصر بالعاصمة الإدارية استعدادا لمواجهة نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر .

وأشاد التوأم حسام و إبراهيم حسن بإستاد مصر بالعاصمة و التأكيد على إمكانياته الكبيرة ، قبل استضافة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا .

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ثم تقسيمة و تسديد على المرمي .

وتضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا هم : محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي سليمان و مصطفي شوبير وأحمد حجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشه و محمود تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي شلبي و مصطفي فتحي و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف .

شوبير حسام حسن تصريحات حسام حسن منتخب مصر

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