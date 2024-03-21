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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 21 مارس 2024

صدى البلد

شهدت أسعار الأسماك اليوم، الخميس 21 مارس 2024، استقرارًا في سوق العبور لتجارة الجملة، حيث يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الكبير بين 67 و73 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم، يتراوح من 80 لـ130 جنيهًا.

سعر كيلو سمك البوري متوسط الحجم، يتراوح بين 70 و80 جنيهًا

سعر كيلو سمك السردين اليوم، يتراوح بين 65 و85 جنيهًا.

سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، يتراوح بين 65 و115 جنيهًا.

سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي، يتراوح من 55 لـ75 جنيهًا.

سعر كيلو سمك مكرونة مجمدة، يتراوح بين 30 و40 جنيهًا.

 

سعر الجمبري اليوم

سعر كيلو الجمبري الجامبو، يتراوح بين 515 و585 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 410 لـ510 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري متوسط الحجم، يتراوح بين 320 و400 جنيه.

سعر كيلو الجمبري صغير الحجم، يتراوح من 85 لـ235 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد، يتراوح من 175 لـ375 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الوسط بين 58 و66 جنيها.

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الكبير بين 67 و73 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي المجمد بين 40 و200 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني بين 20 و60 جنيهًا.

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