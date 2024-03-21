أخطاء ساذجة.. فرج عامر يعلق على أداء فريق الشباب للمنتخب

علّق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء منتخب مصر للشباب أمام نظيره الجزائري.

وكتب عبر فيسبوك: “منتخب مصر للشباب لكرة القدم ارتكب أخطاء ساذجة أمام مواجهة منتخب الجزائر للشباب، لدرجة أن هدف فوز المنتخب الجزائري حدث من خطأ مشترك بين عناصر الدفاع المصرية وحارس المرمي”.

من جانب آخر، يواصل منتخب مصر الأول خوض تدريبه بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن خلال التدريب المقام بإستاد مصر بالعاصمة الإدارية استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر .

وأشاد التوأم حسام و إبراهيم حسن بإستاد مصر بالعاصمة والتأكيد على إمكانياته الكبيرة، قبل استضافة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا.