برلمانى: تحديد الأحوزة العمرانية يقضى على البناء العشوائى

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف من الحكومة الاسراع فى الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، وتحديدا فى القرى.

وأشار إلى أن تحديد الأحوزة العمرانية يساهم فى الحد من انتشار البناء العشوائى، وخصوصا على الأراضى الزراعية، وهو الأمر الذى تسبب فى العديد من الإشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بتوفير المرافق اللازمة.



وأوضح " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أنه فى ظل توجه الدولة نحو مواجهة حقيقية للحد من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فمن الضرورى تحديد الأحوزة العمرانية خصوصا وأن التعديات ما زالت قائمة فى بعض القرى على مستوى الجمهورية مؤكداً إن تحديد الأحوزة يساهم فى تحقيق عمليات التنظيم فى البناء، من خلال التخطيط العمرانى السليم فى مواجهة انتشار العشوائيات.

وقال الدكتور محمد الصالحى : علينا الاعتراف بأن هناك أماكن ملاصقة للتجمعات العمرانية فى الريف والقرى أصبحت عبارة عن بؤر غير صالحة للزراعة بالإضافة إلى انتشار المتخللات بين المبانى وهذه الأماكن لابد من حسمها ودخولها الحيز العمرانى مطالباً من الحكومة الاسراع فى حسم ملف الأحوزة العمرانية فى اقرب وقت