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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الإسكان يتفقد مشروعات المياه والصرف بالقليوبية

وزير الاسكان
وزير الاسكان

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم لمحافظة القليوبية، وذلك لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد عدد من محطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحي التى ينفذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع للوزارة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ويرافق وزير الإسكان فى زيارته، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وزير الإسكان القليوبية حياة كريمة محطات مياه الشرب محطات الصرف الصحي

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