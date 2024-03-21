حسام حسن يستقر علي بديل محمد صلاح أمام نيوزيلندا

حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اختار بديلًا للنجم محمد صلاح، قائد الفراعنة ولاعب نادي ليفربول، في تشكيلة الفريق خلال مواجهة نيوزيلندا غدًا في كأس عاصمة مصر الودية.

بسبب غياب محمد صلاح، فإن حسام حسن يعتمد على مصطفى فتحي لاعب بيراميدز في مركز الجناح الأيمن، خاصة بعد إصابة حسين الشحات لاعب الأهلي، وعودته للنادي وضم مصطفى شلبي بدلاً منه.

من المقرر أن يقود حسن المران الختامي للمنتخب اليوم، استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا المقررة غدًا في إطار الدورة الودية التي تشهدها القاهرة، وتشارك فيها أيضًا تونس وكرواتيا.