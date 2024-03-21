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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التحول الرقمي.. انطلاق النسخة الثانية لتطبيق أداء للمتابعة الإلكترونية بجامعة بنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فعاليات النسخة الثانية من تطبيق أداء للمتابعة الإلكترونية لتنفيذ الخطط الإستراتيجية للجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير التخطيط الإستراتيجي ، والدكتور محمد عبد الفتاح مديرمركز الاختبارات الإلكترونية المركزية ، ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وأمين عام الجامعة،  والأمناء المساعدين،  ومديري وحدات التخطيط الاستراتيجي والمراكز بالكليات، وعدد من مديري إدارات الجامعة. 
 

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن الهدف من إطلاق الجامعة النسخة الثانية من تطبيق أداء للمتابعة الالكترونية لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية بالكليات هو ضمان التنفيذ طبقا للخطة الموضوعة وزيادة فعاليتها وتقليل الجهد والوقت والتكلفة المبذولة والذي بدوره  يساهم في اتجاه الجامعة نحو جامعة ذكية ، من خلال إدخال كافة المؤشرات الخاصة بالمنظومة وربطها بمؤشرات قياس أداء.
وأكد " الجيزاوي " على استكمال منظومة  التطبيقات الالكترونية لكافة أنشطة الجامعة حتى نتمكن من مواكبة العصر ومواءمة الاحتياجات المتجددة بشكل أسرع ، مشيرا إلي أنه سيتم رفع التطبيق على منصة الجامعة للحصول على معلومات جيدة تفيد متخذي القرار.
من جانبها أشارت الدكتورة فاطمة عبد الوهاب إلي ضرورة المتابعة الإلكترونية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية وتطوير النسخة الثانية من التطبيق لتلبي احتياجات المستخدمين للتطبيق والتطوير لتطبيق أداء في ضوء الدراسة التقييمية التي أجريت على التطبيق السابق للحصول على بيانات ومعلومات تتسم بالدقة والجودة .

جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها الخطط الإستراتيجية الدراسات العليا والبحوث

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