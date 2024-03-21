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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أجهزة الأمن الدنماركية تؤكد تزايد التهديد الإرهابي ضد البلاد

صدى البلد

قال جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي ، اليوم الخميس، إن التهديد بالإرهاب في الدنمارك وضد مصالحها في الخارج تزايد بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على نشطاء حماس في غزة وسلسلة عمليات حرق القرآن الكريم في الدنمرك العام الماضي.

وصنف جهاز الأمن والمخابرات الدنامركي مستوى التهديد العام بـ 4 من 5، لكنها قالت إن المخاطر ضمن هذا المستوى قد زادت، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وقال  في بيان إن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية بالطبع قلق الكثير من الناس، بما في ذلك في الدنمارك.

وأضاف: يحتوي الصراع أيضًا على احتمال كبير للتطرف والتعبئة، وهو ما يمكن أن ينشط الجهات الفاعلة للقيام بردود فعل عفوية أو مخطط لها في الدنمارك، بما في ذلك الهجمات الإرهابية.
في العام الماضي، قام الناشطون متطرفون ضد الإسلام بإتلاف وحرق عدة نسخ من القرآن الكريم في الدنمارك وكذلك في السويد المجاورة، والتي سمحت بتوجيه انتقادات لاذعة للدين باسم حرية التعبير.

ورفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق القرآن وأعمال أخرى ضد أقدس آيات الإسلام.


وأقر البرلمان الدنماركي في ديسمبر الماضي قانونا يجرم حرق القرآن في الأماكن العامة.

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