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برلمان

برلماني: منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة جريمة حرب باعتراف الأمم المتحدة

حسن المير عضو مجلس
حسن المير عضو مجلس النواب

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان تأكيد الأمم المتحدة على أن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة "قد تشكل جريمة حرب" بمثابة رسالة عاجلة للمجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته لسرعة التدخل والاستجابة الفورية لمطالب مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم جهود مصر الكبيرة فى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين لإنقاذهم من حالة المجاعة التى اصبح يتعرض لها الأطفال والشيوخ والنساء والرجال داخل قطاع غزة.


وطالب " المير " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية الاستجابة الفورية لنداءات مصر ومطالبها المتكررة بضرورة الوقف الفورى لحرب الابادة التى يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأشار إلى أنه منذ يوم السابع من أكتوبر العام الماضى ولاتزال إسرائيل مستمرة فى حربها الخطيرة ضد الفلسطينيين حيث قامت خلال الساعات الماضية بقصف صاروخي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة من قطاع غزة.


كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا قرب مفرق المطاحن شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كما استهدفت منزلا آخر يعود لعائلة عليان قرب دوار حيدر عبد الشافي غرب مدينة غزة، ومنزلا قرب مؤسسة المسحال غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.


واتهم المهندس حسن المير المجتمع الدولى بأنه وراء استمرار سياسات الحرب والابادة
التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين بسبب الصمت والتخاذل المستمر من المجتمع الدولي على هذه الجرائم إضافة إلى الدعم والانحياز الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة الاحتلال الاسرائيلى.

 

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولاتزال وستظل فى مقدمة دول العالم الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية حتى يحصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة والعادلة وفى مقدمتها اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني

حسن المير مجلس النواب لجنة القيم غزة الفلسطينيين

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