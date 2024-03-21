الحوثيون يطلقون النيران على سفينة تجارية جنوب ميناء نشطون باليمن

أعلنت شركة "أمبري" لأمن الملاحة، اليوم الخميس، تلقيها تقارير عن تعرض سفينة تجارية لإطلاق نار من زورق جنوبي ميناء نشطون باليمن.

وأكدت "أمبري" لأمن الملاحة، أن هناك 4 مسلحين على متن زورق أطلقوا النار على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر.

وتزايدت هجمات الحوثين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وكانت قد كشفت بيانات بريطانية عن زيادة ملحوظة في الحوادث الأمنية البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن بنسبة 475% منذ بدء هجمات جماعة الحوثي اليمنية.

وأشار الليفتنانت كوماندر جو بلاك، من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إلى أن عدد الحوادث اليومي يتراوح بين 6 إلى 7 حوادث باليوم، مقارنة بحادث واحد كل أسبوعين أو ثلاثة سابقًا.

ووصف بلاك الوضع الحالي بأنه "تطور غير مسبوق"، مشيرًا إلى استمرار الهجمات التي تستهدف السفن ذات الصلة بإسرائيل، وأن هجمات الحوثيين لن تتوقف إلا بتوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة.