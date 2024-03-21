خبير نقل: محطة عدلي منصور أفضل مشروع نقل جماعي على مستوى العالم

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، خبير النقل وأستاذ الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، إن مصر من أوائل الدول على مستوي العالم التي كان فيها النقل الأخضر، مشيرا إلى أن محطة عدلي منصور أفضل مشروع نقل جماعي على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور عبد الله أبو خضرة، خبير النقل خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أنه بالخط الثالث لمترو الأنفاق تم عمل مرحلتين، ومنها المرحلة الرابعة والتي كانت أفضل مشروع نقل جماعي على مستوي العالم، وهي من مصر الجديدة حتي محطة عدلي، موضحا أنها الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط وإفريقيا بالكامل.

وتابع الدكتور عبد الله أبو خضرة، خبير النقل، أن هناك خمس وسائل نقل مختلفة لمحطة عدلي منصور، ومنها القطار الكهربائي الخفيف، ومترو الأنفاق الخط الثالث وخط السكة الحديد القاهرة - السويس والسوبر جيت والأوتوبيس الترددي.