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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

توزيع 8000 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المنيا

صدى البلد

 بدأت جمعية الأورمان في توزيع عدد 8000 كرتونة مواد غذائية على (8000) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، حيث الى الان تم التوزيع بقرى حماضة والناصرية وبني صامت وصفط أبو جرج وجزيرة أبوجرج وعزبة العرب شمس الدين وصندفا والبهنسا وعزبة أبوالعودين وشوربة مركز بني مزار، وقرى جريس ونزلة جريس وبني عبيد  وعزبة القاضي وعزبة البلوشي وعزبة الشماس مركز أبوقرقاص، وقرى هوارة والغز وابجاج الحطب مركز مطاى، وقرية السرارية مركز سمالوط في محافظة المنيا.  

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة .

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لتوزيع عدد 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

موضحًا إن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية للإتصالات ( أصحاب الأيادي البيضاء ) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة المصرية للإتصالات، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر ، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في كل مراكز محافظة المنيا.

مضيفًا ان التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم مشيرًا الى أن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا .

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