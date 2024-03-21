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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 100 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي في القليوبية

ضبط ملح طعام
ضبط ملح طعام

شنت الأجهزة التنفيذية في القليوبية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، حملة تموينية استهدفت العديد من المحلات والأنشطة المختلفة بمدينة بنها للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية.


وأسفرت الحملة عن ضبط مخزنين ملح طعام الأول عثر به على 70 طن والثانى به 30 طن بمنطقة شبلنجة التابعة لمدينة بنها وبالكشف عليه تبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضرين آخرين عدم وجود شهادات صحية ومحضرين حيازة منتج مجهول المصدر غير صالح للاستهلاك الآدمي.
كما تم تحرير 21 محضرا آخرا عبارة عن كافيتريا بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم توافر اشتراطات صحية وحيازة سكر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص وكذلك عدد من المحاضر لأصحاب محال لعدم الإعلان عن الأسعار وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

القليوبية مباحث التموين مدينة بنها المواد الغذائية حملة تموينية شبلنجة

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