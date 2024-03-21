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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر معبر رفح.. الأردن تجلي 61 من مواطنيها في قطاع غزة

ارشيفي
ارشيفي

أجلت المملكة الأردنية الهاشمية 61 مواطناً أردنياً من قطاع غزة، من الذين سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية.

وبحسب البيان الأردني؛ فقد أوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية؛ السفير  سفيان القضاة بأن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، يقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن. 

وأكد  استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.

وذكر القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1247 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 764 منهم.

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