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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

محلية النواب تثمن جهود كفرالشيخ لإزالة التعديات على أملاك الدولة خلال رمضان

السيد شمس الدين ،
السيد شمس الدين ، عضو مجلس النواب

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بجهود اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ خلال شهر رمضان المبارك لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية معلناً اتفاقه التام مع تأكيد اللواء جمال نور الدين على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.


وطالب " شمس الدين " فى بيان له أصدره آليوم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع الوزراء المختصين وفى مقدمتهم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين بالقيام بجولات ميدانية خلال شهر رمضان وخلال اجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة هذا الملف الذي يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على املاك الدولة والرقعة الزراعية مشيراً إلى أن هناك البعض من ضعفاء النفوس مثل هذه الأوقات فى الاستلاء على املاك الدولة والتعدي على الاراضى الزراعية واقامة المبانى المخالفة.


كما طالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة وضع سياسات وخطط جديدة وحاسمة للتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين بالتنسيق مع مديريات الزراعة وحماية الأراضى والجهات الأخرى المعنية بمختلف المحافظات وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة مؤكداً على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين

السيد شمس الدين مجلس النواب كفرالشيخ املاك الدولة الأراضى الزراعية

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