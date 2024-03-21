دعم المواطنين أهم.. أول تعليق من بوتين بعد الفوز بالولاية الخامسة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في أول بيان للشعب الروسي بعد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، أن دعم المواطنين أهم من الفوز.

وأكد بوتين أن الانتخابات الرئاسية أظهرت أن موسكو واثقة من نفسها ومن نقاط قوتها ومستقبلها.

وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية فوز فلاديمير بوتين بولاية جديدة بنسبة نحو 87,28% وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وذكرت لجنة الانتخابات الروسية الإثنين، أن بوتين حصل على نسبة أصوات 28 .87%، وحصل نيكولاي خاريتونوف على 31 .4% من الأصوات، في حين حصل فلاديسلاف دافانكوف على 85 .3% من الأصوات، وحصل ليونيد سلوتسكي على 2 .3% من الأصوات، وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.