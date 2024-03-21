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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عقد من الإنجازات.. 50 تكليفًا رئاسيًا و26 قانونًا و12 قرارًا لتمكين المرأة

صدى البلد

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، التهنئة لكل امرأة مصرية بمناسبة عيد الأم في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، قائلة: عام وكل امرأة وفتاة عظيمة.

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أن العقد الماضي شهد إرادة سياسية أرست أسسا قوية لتسريع وتيرة التمكين الاقتصادي للمرأة، ليشهد هذا العقد على تنفيذ 50 تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة و26 قانونا وتعديلا تشريعيا وإدماج المرأة في كافة السياسات والبرامج ، و12 قرارا دوليا لتمكين المرأة" .

احتفالية يوم المرأة المصرية

ولفتت الدكتورة مايا مرسي ، في كلمتها خلال احتفالية يوم المرأة المصرية اليوم الخميس، التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته ، إلى أنه تم إشراك السيدات في الشمول المالي بنسبة 244% مقارنة بعام 2016.

وتابعت انه تم تدريب 26 جهة سياحية علي تمكين المرأة في القطاع السياحي، لافتة الي انه تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمكين المرأة.

جاء ذلك خلال، اليوم الخميس، في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة .

كما جهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، رسالة للمرأة والفتاة الفلسطينية قائلة: "الجبر الإلهي إذا تأخر لن يأتى عاديًا؛ بل يأتي قويا مزلزلًا منتصرًا للعدل والإنسانية".

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم  للمرأة المصرية قائلة: إن الرئيس السيسي اختار طريق الإنسانية وحظى بحب القلوب.  

وقالت رئيسة القومي للمرأة إن الإرادة السياسية كانت السبب في وصولنا إلى ما تحقق من عصر ذهبي للمرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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